В Китае нашли способ, как отучить пешеходов нарушать правила

В качестве эксперимента на перекрестке установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются одновременно с красным сигналом светофора и пускают струю воды в нарушителя, переходящего дорогу, сообщает Soranews24.

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Жители отнеслись к такому нововведению скептически. Одни шутили, другие — критиковали. Некоторые обеспокоились, что подобное устройство будет расходовать слишком много воды.