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    В Китае нашли способ, как отучить пешеходов нарушать правила

    (обновлено: )15
    В китайском городе Хуанши начали испытывать приспособление, которое обливает пешеходов водой за переход дороги на красный свет. Так местные власти решили бороться с нарушениями ПДД.
    The world video/Youtube

    В качестве эксперимента на перекрестке установили металлические столбики с инфракрасными датчиками и разбрызгивателями. Они включаются одновременно с красным сигналом светофора и пускают струю воды в нарушителя, переходящего дорогу, сообщает Soranews24.

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    Жители отнеслись к такому нововведению скептически. Одни шутили, другие — критиковали. Некоторые обеспокоились, что подобное устройство будет расходовать слишком много воды.

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