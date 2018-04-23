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    В Днепре вспыхнул сильный пожар: кадры с места ЧП

    (обновлено: )472
    Магазины загорелись в ночь на понедельник на улице Василия Сухомлинского, 48а в Днепре. При пожаре, площадь которого составила 150 квадратных метров, никто не пострадал.
    informator.ua/Youtube

    По данным ГСЧС, вызов о пожаре поступил в 2:48. Клубы дыма быстро распространились по улице, сообщает Информатор сообщает с места событий.

    Пожар возле АЗС в Мукачево
    mukachevo.net
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    "Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание, по предварительным данным от правоохранителей, началось в зале игровых автоматов. Затем огонь перекинулся на "наливайку"", а после загорелся магазин бытовой техники. Всего полностью сгорели 6 магазинов, еще 2 — повреждены", — говорится в сообщении.

    Как пишет издание, локализовать пожар удалось в 3:46, а ликвидировать — в 4:03. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

    Как сообщают сотрудники ГСЧС, в одном из павильонов обнаружили остатки легковоспламеняющегося вещества.

    Ранее спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Хмельницкий.

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