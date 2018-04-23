В Днепре вспыхнул сильный пожар: кадры с места ЧП

По данным ГСЧС, вызов о пожаре поступил в 2:48. Клубы дыма быстро распространились по улице, сообщает Информатор сообщает с места событий.

"Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание, по предварительным данным от правоохранителей, началось в зале игровых автоматов. Затем огонь перекинулся на "наливайку"", а после загорелся магазин бытовой техники. Всего полностью сгорели 6 магазинов, еще 2 — повреждены", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, локализовать пожар удалось в 3:46, а ликвидировать — в 4:03. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Как сообщают сотрудники ГСЧС, в одном из павильонов обнаружили остатки легковоспламеняющегося вещества.

Ранее спасатели ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Хмельницкий.