Пресс-конференция: еда становится роскошью. Цены на продукты рванули вверх. Онлайн

В понедельник, 23 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Еда становится роскошью. Цены на продукты в Украине "рванули" вверх".

По данным Госкомстата за два года — с апреля 2016 по апрель 2018 — стоимость мясной корзины и яиц возросло на 60%. Стоимость мясной корзины с яйцами на начало апреля 2018 года- это 470 грн, тогда как на середину апреля 2016 — 293 грн., индекс мясной корзины почти за два года вырос на 177 грн.

За март с.г. подорожали почти все социальные продукты питания. За месяц (март против февраля 2018 года) средняя стоимость молока в Украине выросла до 22 грн за литр продукта. Хлеб в среднем подорожал на 1,6%: в марте 1 кг хлеба в Украине стоил 16 грн (около 10 грн за буханку). Среди всех видов мяса больше всего подорожала говядина и свинина — на 1,5% и 1,8% соответственно. По итогам марта говядина стала самым дорогим мясом по сравнению со свининой и курятиной.

В связи с поздней весной в этом году первые овощи нового урожая бьют ценовые рекорды. Стоимость молодого лука, капусты, редиски и зелени выше прошлогодних на 15-20%. В Киеве, пучок свежей редиски (20 шт.) обойдется столичному жителю в 20-25 гривен, на вес килограмм будет стоить 70-75 грн. Пучок лука или салата в среднем идет по 12-15 гривен. Ранняя импортная капуста стоит 30-35 гривен за килограмм, цена на огурцы варьируется в пределах 50-60 грн, помидоры — 60-80 грн.

В минувшем месяце возросли цены и на компоненты традиционного украинского борща. При этом, отмечают специалисты, украинский постный борщ на 30% дороже, чем польский. В частности, капуста белокочанная в Украине дороже в 2,5 раза, чем в Польше. Свекла для украинского потребителя выше в цене почти в 2 раза, картофель на украинском столичном рынке дороже на 10%, лук репчатый — на 6%, томаты — на 5%.

В НБУ прогнозируют подорожание в Украине алкоголя и сигарет в этом году более чем на 10% и почти на 20% соответственно. Это произойдет в результате дальнейшего повышения правительством ставок акцизных сборов. Также, констатируют эксперты, в Украине один из самых высоких налогов на добавленную стоимость в Европе на продукты. Средний европеец покупает продукты, в которых НДС составляет 7%, в то время как украинцы покупают продукты, в которых заложено 20% НДС.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 23 апреля в 13.00

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