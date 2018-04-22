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    В США стрелок-нудист устроил бойню возле кафе. Кадры с места ЧП

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    Неизвестный устроил стрельбу у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси), три человека погибли, четверо получили ранения, сообщила городская полиция.
    канал WJXT - News4Jax в youtube

    Неизвестный устроил стрельбу у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси), три человека погибли, четверо получили ранения, сообщила городская полиция.

    "Три человека смертельно ранены, еще четверо пострадали в результате стрельбы около Waffle House… Вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени (11.25 по Киеву). Посетитель выбил у него оружие", — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте полиции в Twitter.

    По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен. Он покинул место происшествия, правоохранительные органы проводят его поиск.

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