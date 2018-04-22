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    "Какой-то сплошной пафос". Соцсети резко ответили Арьеву на нарушение ПДД

    (обновлено: )69121
    Соцсети бурно обсуждают кадры, на которых зафиксировано нарушение правил дорожного движения нардепом от "Блока Петра Порошенко" Владимиром Арьевым в центре Киева.
    facebook.com/Bilosh

    Видео выложил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий.

    Ранее появилась реакция Арьева, который также является вице-президентом ПАСЕ, на то, что его оштрафовали в Киеве: "Патрульная полиция Киева, к сожалению, превращается в ГАИ, потому что вместо того чтобы помогать — ловит и штрафует".

    Он также разместил свой пост под видео Белошицкого:

    "Меньше пафоса, уважаемый. Штраф я заплатил и не возражал. Но то, что полиция не организовала движение при перекрытии улицы — факт. И очень плохо, что вы в штыки воспринимаете все замечания — на них имеют право и депутаты, и недепутата. Кстати, общение с начальником патрульной полиции Евгением Жуковым было значительно конструктивнее. Я свой штраф оплатил — а вот то, готова ли полиция слушать тех, кто видел не раз, как в Европе организовууют движение при перекрытии улиц, к сожалению, сомневаюсь. И еще — не пытайтесь представить нарушения ПДД как криминал. Не подобает", — говорится в комментарии Арьева.

    Владимир Арьев/Facebook, 21 апреля 2018

    Реакция парламентария вызвала волну возмущения:

    Алексей Батюжевский написал: "Меньше пафоса должно быть от вас. Стыдно за такое поведение "народного избранника".

    "Это у вас какой-то сплошной пафос. Зачем эти сопли в фейсбуке разводить?! Нарушили правила, оплатите штраф молча и поблагодарите патрульных, что получили достаточно легкое наказание. Или обжалуйте решение в суде, если вы считаете, что патрульный не прав", - отметил Sergii Gres.

    Владимир Заболотный добавил: "Какой депутат — такое и отношение к людям".

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    vesti-ukr.com
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    В свою очередь Viktor Zagreba написал: "Володя, мое личное мнение: организация дорожного движения (в т.ч. во время плановых перекрытий) — это ответственность мэрий городов (и они это могут обязать организаторов мероприятий), а не ответственность полиции".

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    Евгений Подорван подчеркнул: "Вы нарушили сознательно, при том, что имели возможность не нарушать. За это предусмотрена ответственность. Остальное от лукавого".

    Сергей Ткач заступился за Арьева: "Правда в одном. Полиция, перекрыв Крещатик, не выставила в районе Европейской площади знаки о маршруте движения. Арьев, которому нужно было ехать именно прямо в крайней левой четвертой полосе уперся в перекрытую улицу. И ему нужно было решать вопрос поворота направо, пересекая две полосы, по которой едут машины или нарушить.  Полиция создала неоднозначную ситуацию и вместо того, чтобы помочь водителям, предпочла оштрафовать. Бездушные формалисты. Чем они лучше ГАИ?.

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