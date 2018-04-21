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    Скандал под Одессой. Больная туберкулезом педиатр лечила сотни детей

    (обновлено: )12501
    Скандал разгорелся вокруг детской поликлиники Белгорода-Днестровского, где участковый педиатр болела туберкулезом и продолжала контактировать с детьми.
    Первый Муниципальный канал/Facebook

    Главный врач Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игорь Десятник сообщил, что педиатр госпитализирована. В свою очередь  начальник управления здравоохранения Татьяна Сибирцева уточнила, что женщина страдала хроническим заболеванием легких, поэтому сразу не заподозрила, что заболела туберкулезом.

    Как сообщил Десятник "Первому муниципальному каналу", пациентами врача стали около 600 детей, и теперь медикам придется обследовать всех пациентов доктора.

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    Из 60 детей возрастом до года, которые обслуживались на участке заболевшего педиатра, шесть малышей не имели прививки, и за ними будет строжайшее наблюдение.

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