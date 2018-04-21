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    Елизавета II отмечает 92-летие: гвардейцы сыграли королеве

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    Группа ирландских гвардейцев сыграла "Happy Birthday" для королевы Великобритании во время смены караула. Елизавета II отмечает 21 апреля 92-й день рождения.
    Британия отмечает 90-летний юбилей королевы Елизаветы
    ADAM BERRY / AFP

    Артиллерийский салют в субботу прогремел в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзорском замке – основной загородной резиденции Елизаветы Второй.

    Обычно королева предпочитает праздновать свой день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году она все же появится на публике.

    ​На этот раз день рождения королевы пришелся на завершение саммита глав стран, входящих в состав Содружества наций, и вечером в субботу в Альберт-холле состоится концерт в пользу патронируемого Елизаветой II благотворительного фонда Содружества (Queen's Commonwealth Trust). Концерт почтят своим присутствием сама королева и члены ее семьи. Перед гостями выступят, в том числе, Стинг, Том Джонс, Кайли Миноуг, а прямая трансляция концерта будет вестись в теле- и радиоэфире.

    Пони попытался съесть букет королевы Елизаветы II
    Канал The Royal Family Channel на youtube
    Пони попытался съесть букет королевы Елизаветы II

    Перед началом саммита глав стран Содружества было объявлено, что президентом Queen's Commonwealth Trust – организации, поддерживающей молодежные проекты в странах Содружества, – станет внук Елизаветы Второй принц Гарри. В субботу он будет присутствовать на концерте и, вероятно, произнесет речь, в которой поздравит королеву с днем рождения. Не исключено, что компанию принцу составит его невеста Меган Маркл, пообещавшая активно участвовать в поддержке Содружества.

    Главы стран Содружества в пятницу преподнесли королеве долгожданный подарок: они выполнили пожелание Елизаветы Второй, согласившись на то, что однажды объединение возглавит ее сын принц Уэльский Чарльз. Пост главы Содружества пожизненный, но не передается по наследству, решение о кандидатурах на этот пост принимают страны Содружества.

    Британские монархи празднуют свой день рождения дважды. Идея развести по времени реальный и официальный дни рождения монарха принадлежала Эдуарду VII, правившему страной с 1901 по 1910 годы. У короля день рождения был в ноябре, но празднования он решил перенести на лето в надежде на хорошую погоду. И хотя в Великобритании погоду предсказать невозможно даже в июне, традиция закрепилась.

    Реальные дни рождения Елизавета II отмечает обычно приватно, в кругу семьи и друзей, а уже в июне наблюдает за знаменитым парадом выноса знамени, проводит смотр войск и приветствует подданных с балкона.

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