Елизавета II отмечает 92-летие: гвардейцы сыграли королеве

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Артиллерийский салют в субботу прогремел в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзорском замке – основной загородной резиденции Елизаветы Второй.

Обычно королева предпочитает праздновать свой день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году она все же появится на публике.

This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 апреля 2018 г.

​На этот раз день рождения королевы пришелся на завершение саммита глав стран, входящих в состав Содружества наций, и вечером в субботу в Альберт-холле состоится концерт в пользу патронируемого Елизаветой II благотворительного фонда Содружества (Queen's Commonwealth Trust). Концерт почтят своим присутствием сама королева и члены ее семьи. Перед гостями выступят, в том числе, Стинг, Том Джонс, Кайли Миноуг, а прямая трансляция концерта будет вестись в теле- и радиоэфире.

Перед началом саммита глав стран Содружества было объявлено, что президентом Queen's Commonwealth Trust – организации, поддерживающей молодежные проекты в странах Содружества, – станет внук Елизаветы Второй принц Гарри. В субботу он будет присутствовать на концерте и, вероятно, произнесет речь, в которой поздравит королеву с днем рождения. Не исключено, что компанию принцу составит его невеста Меган Маркл, пообещавшая активно участвовать в поддержке Содружества.

Главы стран Содружества в пятницу преподнесли королеве долгожданный подарок: они выполнили пожелание Елизаветы Второй, согласившись на то, что однажды объединение возглавит ее сын принц Уэльский Чарльз. Пост главы Содружества пожизненный, но не передается по наследству, решение о кандидатурах на этот пост принимают страны Содружества.

Британские монархи празднуют свой день рождения дважды. Идея развести по времени реальный и официальный дни рождения монарха принадлежала Эдуарду VII, правившему страной с 1901 по 1910 годы. У короля день рождения был в ноябре, но празднования он решил перенести на лето в надежде на хорошую погоду. И хотя в Великобритании погоду предсказать невозможно даже в июне, традиция закрепилась.

Реальные дни рождения Елизавета II отмечает обычно приватно, в кругу семьи и друзей, а уже в июне наблюдает за знаменитым парадом выноса знамени, проводит смотр войск и приветствует подданных с балкона.