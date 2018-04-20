Порошенко рискует получить удар по имиджу от Константинополя - политолог

Украинские политики – как со стороны власти, так и со стороны оппозиции – перед выборами очень часто пытаются взять на политический флаг церковные вопросы, заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его мнению, лучше этого не делать, "потому что, так же, как языковые вопросы часто раскалывают общество, это никогда не приносит позитива: после проведения избирательной кампании очень часто остается пустота – на улицах, в храмах и душах людей".
"У меня нет уверенности, что в Константинополе в ближайшее время примут решение, которое нужно администрации президента. А если этого не будет, это будет очень серьезный имиджевый удар по президенту в преддверии избирательной кампании", – сказал политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.
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