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    Порошенко рискует получить удар по имиджу от Константинополя - политолог

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (55)

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    Украинские политики – как со стороны власти, так и со стороны оппозиции – перед выборами очень часто пытаются взять на политический флаг церковные вопросы, заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
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    Украинские политики – как со стороны власти, так и со стороны оппозиции – перед выборами очень часто пытаются взять на политический флаг церковные вопросы, заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

    По его мнению, лучше этого не делать, "потому что, так же, как языковые вопросы часто раскалывают общество, это никогда не приносит позитива: после проведения избирательной кампании очень часто остается пустота – на улицах, в храмах и душах людей". 

    "У меня нет уверенности, что в Константинополе в ближайшее время примут решение, которое нужно администрации президента. А если этого не будет, это будет очень серьезный имиджевый удар по президенту в преддверии избирательной кампании", – сказал политолог в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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