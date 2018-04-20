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    Появились кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве

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    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве членов организованной преступной группировки за изготовление и сбыт оружия и боеприпасов, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции.
    ГУ НП/Youtube

    Во время проведения обысков по месту их проживания в Киеве и области оперативники изъяли 64 единицы оружия, более 14 тысяч боеприпасов, в том числе и крупнокалиберные. Также изъяты три килограмма пластида, один электродетонатор, 4 гранатомета, 2 огнемета "Шмель" и 30 гранат. Кроме того, обнаружены станки по изготовлению оружия и боеприпасов", — сообщается на сайте полиции.

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    По данному факту возбужденно уголовное производство по статьям "Незаконное обращение с оружием", и "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. 

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