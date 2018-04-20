Столкновения и массовые беспорядки на акции протеста в Париже

Полиция применила водометы против погромщиков, устроивших беспорядки на юге Парижа, где ранее начались акции протеста, передает РИА Новости.

Группа молодых людей, одетых в черное, спустя около получаса после начала шествия начала забрасывать камнями, палками и бутылками стражей правопорядка, громила витрины офисов. Полиция несколько раз примеряла против погромщиков слезоточивый газ. Затем на каком-то отрезке пути движение остановилось. Погромщики вновь вступили в стачку с полицейскими, забрасывая их всем, что попадалось под руку, разгромили витрины отеля Marriot, сносили ограждения.

Для усмирения толпы правоохранительные органы вынуждены были применить водометы.

В четверг в Париже проходит акция протеста против политики французских властей, организованная профсоюзами, в которой, в частности, принимают участие железнодорожники, студенты, работники больниц.

По данным ряда французских СМИ, более 15 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Париже.

Железнодорожники недовольны планирующейся правительством реформой железнодорожной компании SNCF, которая, в частности, предполагает введение конкуренции в железнодорожную отрасль, а также устранение в будущем правового статуса железнодорожника, который дает ряд льгот. С начала апреля проходят массовые забастовки сотрудников SNCF по всей Франции, что влечет большие проблемы с транспортом, отменяется большая часть поездов.

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Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший в небольшой французский городок Сен-Дье-де-Вож, вступил в перепалку с представителями железнодорожников. Французский лидер в очередной раз подтвердил, что реформа будет проведена и заявил, что "пора прекратить брать людей в заложники", имея в виду ситуацию с отменой поездов.

Студенты выступают против реформы образования, которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов. Четыре из 70 университетов во Франции заблокированы недовольными предстоящими изменениями.