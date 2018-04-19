Селезнев дублем вывел свою команду в финал Кубка Турции

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Украинский нападающий Евгений Селезнев дважды отличился за турецкий "Акхисар Беледиеспор" в матче против "Галатасарая", игра так и закончилась со счетом 2:0.

Селезнев забил в ответном полуфинальном матче Кубка Турции. Первую встречу "Акхсар" проиграл 1:2, однако после победы дома клуб украинца вышел в финал турнира.

В финале 9 мая "Акхисар" сыграет с победителем пары "Фенербахче" — "Бешикташ".

Напомним, что Селезнев сменил турецкий "Карабюкспор" на другую команду чемпионата Турции в январе 2018 года. С тех пор украинский легионер сыграл за "Акхисар" 18 матчей и забить 9 голов.

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