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    Украине нужны свои Илоны Маски. Эксперт о новом образовательном проекте

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    Член правления Ассоциации Wireless Ukraine, глава представительства Dell EMC в Украине, действительный член Украинской Академии Наук Дмитрий Грязнов заявил, что "жизнь ускоряется все время" и страна нуждается в своих Илонах Масках.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Каждый новый год приносит новые технологии. И если она не реализованы в программах обучения, эти мировозренческие подходы, они все дальше и дальше отдаляют нас от локомотива тех стран, которые движутся в новую экономику", — заявил Дмитрий Грязнов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Wireless Ukraine — Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных, Таврический университет — государственный вуз высшего уровня аккредитации и Учебный центр i-Klass представили новый совместный проект IT-обучения. Авторы проекта подчеркивают, что стратегической целью на ближайшие 10 лет является стремление построить новую инновационную систему высшего образования и войти в число лучших университетов Европы и мира. Стратегия определяется и поддерживается экспертным советом, в который входят специалисты из международных компаний.

    Илон Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор. Он — со-основатель компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до ее слияния с Tesla.

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