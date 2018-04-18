В Интернете набирает популярность вирусное видео "убегающего туалета"

Видео ABC News

В США штормовой ветер в штате Колорадо привел к курьезному случаю. Очевидцы сняли момент, когда порывом ветра по улице уносит переносной туалет.

На кадрах ABC News видно, как кабинка быстро двигается под воздействием ветра. Видео-ролик уже получил название "Убегающий туалет" и массово распространяется в социальных сетях американцев.

Двумя днями ранее несколько штатов США пострадали от снежного апокалипсиса, который внезапно начался 15 апреля. Так в Миннесоте и Висконсине в результате не работали аэропорты и были перекрыть трассы и аннулировать авиарейсы. В Миннеаполис за сутки намело 33 см снега.

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