наверх
18.04.201815:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Интернете набирает популярность вирусное видео "убегающего туалета"

    (обновлено: )124
    В американском штате Колорадо очевидец успел снять на видео, как кабинку переносного туалета быстро уносит по улице под воздействием сильного ветра.
    В американском штате Колорадо сняли на видео убегающий туалет
    Видео ABC News

    В США штормовой ветер в штате Колорадо привел к курьезному случаю. Очевидцы сняли момент, когда порывом ветра по улице уносит переносной туалет.

    На кадрах ABC News видно, как кабинка быстро двигается под воздействием ветра. Видео-ролик уже получил название "Убегающий туалет" и массово распространяется в социальных сетях американцев.

    Двумя днями ранее несколько штатов США пострадали от снежного апокалипсиса, который внезапно начался 15 апреля. Так в Миннесоте и Висконсине в результате не работали аэропорты и были перекрыть трассы и аннулировать авиарейсы. В Миннеаполис за сутки намело 33 см снега.

    Смотрите также: В Аргентине странное существо убило двух собак

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны