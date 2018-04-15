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    Не пытайтесь повторить: как руферы покорили Арку Дружбы народов в Киеве

    (обновлено: )24612
    Группа из 20 экстремалов в течение двух часов поднималась на Арку Дружбы народов в центре столицы Украины. После восхождения они опубликовали видео подъема и просят не повторять их рискованную акцию.
    kiev.informator.ua

    Утром 15 апреля группа экстремалов взобралась на Арку Дружбы Народов в Киеве, с которой открывается вид на Днепр и достопримечательности столицы Украины.

    Высота сооружения составляет 35 метров, подъем начался в 4 часа утра воскресенья. В течение двух часов на Арку Дружбы народов поднялась группа из 20 руферов.

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    "Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", — сообщил "Информатору" один из участников акции.

    Руферы предупреждают, что восхождение на высотные объекты небезопасно, требует опыта, знаний и подготовки. Не пытайтесь повторить.

    Накануне были опубликованы фотографии двух человек, которые пытаются взобраться на центральную колонну Южного моста в Киеве. Два человека, балансируя, поднимались на высоту в 135 метров по металлическим тросам — вантам.

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