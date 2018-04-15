Не пытайтесь повторить: как руферы покорили Арку Дружбы народов в Киеве

kiev.informator.ua

Утром 15 апреля группа экстремалов взобралась на Арку Дружбы Народов в Киеве, с которой открывается вид на Днепр и достопримечательности столицы Украины.

Высота сооружения составляет 35 метров, подъем начался в 4 часа утра воскресенья. В течение двух часов на Арку Дружбы народов поднялась группа из 20 руферов.

Смотрите также: Яркие и веселые. В Киеве прошел флешмоб "На велосипеде на работу"

"Идея покорить арку и встретить на ней рассвет родилась внезапно, и мы, не задумываясь, ее воплотили в жизнь", — сообщил "Информатору" один из участников акции.

Руферы предупреждают, что восхождение на высотные объекты небезопасно, требует опыта, знаний и подготовки. Не пытайтесь повторить.

Накануне были опубликованы фотографии двух человек, которые пытаются взобраться на центральную колонну Южного моста в Киеве. Два человека, балансируя, поднимались на высоту в 135 метров по металлическим тросам — вантам.

Смотрите также: Запрет? Ну и что! В Киеве продолжают белить деревья