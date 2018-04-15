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    Десятки тысяч человек протестовали под парламентом Венгрии

    (обновлено: )39
    Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрации в венгерской столице Будапеште, чтобы добиться новых выборов в парламент. Собравшиеся размахивали флагами ЕС, символикой дома князей Арпадов и транспарантами.
    Margit Újfalusiné Kiss/Youtube

    Акция под лозунгом "Мы – большинство! Протестуем ради демократии" собралась в субботу днем перед зданием парламента в столице Венгрии. На демонстрации присутствовали представители нескольких оппозиционных партий, сообщает издание Daily News Hungary.

    Протестующие призывали к солидарности и единству среди демократов в интересах свободы, демократии, верховенства закона и свободы печати. Они также призвали оппозиционные партии к совместным действиям для того, чтобы добиться свержения правительства. Собравшиеся размахивали флагами Евросоюза, символикой дома князей Арпадов и транспарантами.

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    В Венгрии в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном побеждает с 48,85% голосов, получая конституционное большинство в парламенте – 134 депутатских портфеля из 199.

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