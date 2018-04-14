Бортник о пиаре Порошенко на антироссийской теме

"Мы можем дойти до темы введения визового режима. Будет педалироваться вся гуманитарная тематика, которая связывает нас с Россией – церковь, язык, история. Это неизбежно. Политическим наркоманам нужны все более тяжелые наркотики", – сказал Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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По мнению политолога, украинская власть могла оказаться в ситуации, когда договор с РФ был бы продлен автоматически, что вызвало бы шквал критики.