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    Бортник о пиаре Порошенко на антироссийской теме

    (обновлено: )22961
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прогнозирует, что антироссийская риторика властей продолжится - "к 2019 году мы дойдем до возможного разрыва дипломатических отношений или до крайнего их сокращения".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Мы можем дойти до темы введения визового режима. Будет педалироваться вся гуманитарная тематика, которая связывает нас с Россией – церковь, язык, история. Это неизбежно. Политическим наркоманам нужны все более тяжелые наркотики", – сказал Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    По мнению политолога, украинская власть могла оказаться в ситуации, когда договор с РФ был бы продлен автоматически, что вызвало бы шквал критики.

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