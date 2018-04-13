Рыбак сделал умирающей акуле кесарево сечение и спас детенышей (18+)

После того, как мужчина увидел, что живот рыбы двигается, он сразу же сделал ей кесарево сечение, чтобы спасти детенышей. Необычная операция длилась около 9 минут.

"Как только она оказалась на лодке, мы обнаружили 7 укусов другой акулы, — сообщил мужчина. — Во время ловли я чувствовал, как её атаковали. Как только мы подняли акулу, я понял, что её растерзала другая акула".

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"Это было чрезвычайно всепоглощающее чувство — я ощутил прилив адреналина, когда они начали выскакивать. Я был просто ошеломлен, что их было так много, мы насчитали 98".

После спасения детенышей Мэтью приготовил и съел акулу. По его словам, в этом ничего плохого, так как иначе рыба просто бы пропала.