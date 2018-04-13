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    Рыбак сделал умирающей акуле кесарево сечение и спас детенышей (18+)

    (обновлено: )24312
    Житель Австралии 46-летний Мэтью Орлов сообщил, что плоскоголовая семижаберная акула уже была мертва, когда он вытащил её на свою лодку у побережья Виктории.
    Канал Caters Clips на Youtube

    После того, как мужчина увидел, что живот рыбы двигается, он сразу же сделал ей кесарево сечение, чтобы спасти детенышей. Необычная операция длилась около 9 минут.

    "Как только она оказалась на лодке, мы обнаружили 7 укусов другой акулы, — сообщил мужчина. — Во время ловли я чувствовал, как её атаковали. Как только мы подняли акулу, я понял, что её растерзала другая акула".

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    "Это было чрезвычайно всепоглощающее чувство —  я ощутил прилив адреналина, когда они начали выскакивать. Я был просто ошеломлен, что их было так много, мы насчитали 98".

    После спасения детенышей Мэтью приготовил и съел акулу. По его словам, в этом ничего плохого, так как иначе рыба просто бы пропала.

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