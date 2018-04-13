наверх
13.04.201811:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Лилия Подкопаева показала будущего мужа - американца

    (обновлено: )33601
    Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Атланты намерена в третий раз выйти замуж за бизнесмена Игоря Дубинского. Дубинский ранее переехал из Украины в США.
    Видео TheVivaua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка 1996 года Лилия Подкопаева намерена в третий раз выйти замуж и уже дала согласие своему избраннику.

    Будущим мужем Подкопаевой станет киевлянин по происхождению Игорь Дубинский, который проживает и ведет бизнес в США.

    "Было сделано классическую предложение с кольцом, и была получен положительный ответ. В дальнейшем у нас все запланировано, но мы не хотим пока все рассказывать", — рассказал Дубинский изданию VIVA о предстоящей свадьбе.

    Смотрите также: Фитнес-гуру из Питера показала красоту сексапильного тела

    Лилия Подкопаева уже была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорный и предпринимателем Виктором Костырко. У гимнастки двое детей от первого брака, один из них усыновленный.

    Ранее сообщалось, что американская актриса и модель 50-летняя Памела Андерсон готовится снова выйти замуж за защитника футбольного клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами.

    Смотрите также: Модель Playboy, покорившая Бекхэма

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство