Лилия Подкопаева показала будущего мужа - американца

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка 1996 года Лилия Подкопаева намерена в третий раз выйти замуж и уже дала согласие своему избраннику.

Будущим мужем Подкопаевой станет киевлянин по происхождению Игорь Дубинский, который проживает и ведет бизнес в США.

"Было сделано классическую предложение с кольцом, и была получен положительный ответ. В дальнейшем у нас все запланировано, но мы не хотим пока все рассказывать", — рассказал Дубинский изданию VIVA о предстоящей свадьбе.

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Лилия Подкопаева уже была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорный и предпринимателем Виктором Костырко. У гимнастки двое детей от первого брака, один из них усыновленный.

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель 50-летняя Памела Андерсон готовится снова выйти замуж за защитника футбольного клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами.

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