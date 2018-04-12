В Пакистане беременную певицу застрелили во время выступления (18+)

Пакистанскую певицу Самину Самун (Синдху) застрелили во время концерта за отказ исполнить танец, видео происшествия опубликовало издание The Independent.

По информации портала Geo TV, убийца артистки по имени Тарик Джатой задержан полицией. По словам очевидцев, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя.

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Самун поднялась со стула, но отказалась исполнить танец, и Джатой выстрелил в нее. Отмечается, что певица была беременна.

Инцидент произошел в пакистанском городе Ларкана, провинция Синд. 24-летняя Самун выступала на свадьбе в качестве приглашенной артистки.