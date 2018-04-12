В Тернополе соседи устроили перестрелку из-за нового авто

Видео Станислав Журовский

В Тернополе на улице Злуки произошел конфликт между соседями многоквартирного дома. Один из жителей купил новый автомобиль, однако отказался выставить своим соседями "магарыч".

В результате произошла потасовка, в ходе которой был применен газовый баллончик. Также внук одного из участников драки открыл стрельбу из газового пистолета. Он стрелял прямо с балкона.

"Полиция затем пистолет изъяла, на который не было документов", — сообщил пользователь Facebook Станислав Журовский, который опубликовал видео инцидента.

Ранее в селе Залесье Броварского района Киевской области был задержан мужчина, который устроил стрельбу из автомата по соседям, после чего бросил в их сторону гранаты и пытался уехать на полицейском автомобиле.

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