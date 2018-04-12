наверх
12.04.201815:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Тернополе соседи устроили перестрелку из-за нового авто

    (обновлено: )19120
    Газовые баллончики и газовый пистолет пошли в ход во время разборок соседей, который поссорились из-за приобретения новой машины одним из них. Владелец авто отказался "выставиться" после дорогостоящей покупки.
    Видео Станислав Журовский

    В Тернополе на улице Злуки произошел конфликт между соседями многоквартирного дома. Один из жителей купил новый автомобиль, однако отказался выставить своим соседями "магарыч".

    В результате произошла потасовка, в ходе которой был применен газовый баллончик. Также внук одного из участников драки открыл стрельбу из газового пистолета. Он стрелял прямо с балкона.

    "Полиция затем пистолет изъяла, на который не было документов", — сообщил пользователь Facebook Станислав Журовский, который опубликовал видео инцидента.

    Ранее в селе Залесье Броварского района Киевской области был задержан мужчина, который устроил стрельбу из автомата по соседям, после чего бросил в их сторону гранаты и пытался уехать на полицейском автомобиле.

    Смотрите также: Перестрелка на Дерибасовской: появилось видео задержаний в Одессе

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Огневая позиция сирийской армии. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство