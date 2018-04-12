Пресс-конференция: Победа Орбана на выборах. Трения Будапешта и Киева будут нарастать

В четверг, 12 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Победа Орбана на выборах. Трения между Будапештом и Киевом будут нарастать".

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 8 апреля при очень высокой явке, на некоторых участках голосование продолжалось несколько часов после запланированного закрытия. Партия "Фидес", возглавляемая главой венгерского правительства Виктором Орбаном, получила 133 места в Национальном собрании Венгрии (парламенте), состоящем из 199 депутатов. Третью подряд победу Орбану, по мнению наблюдателей, принесло испытанное оружие: борьба с мигрантами была главной темой предвыборной программы. Она принесла правящей партии не просто большинство в однопалатном парламенте, а супербольшинство, составляющее две трети и позволяющее проводить изменения в Конституции. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в короткой речи в ночь на понедельник объявил о своей победе на выборах и отметил участие в них "зарубежных венгров" — представители венгерской общины за рубежом голосовали преимущественно за партию власти. Крайне правая партия "Йоббик" получила на выборах прежние 20% и оказалась на втором месте после подсчета голосов.

Победа Фидеса означает, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном будет и впредь проводить политику, направленную на сохранение суверенитета. Будапешт продолжит отказываться принимать беженцев из Азии и Африки и, что самое главное, продолжит агитировать последовать его примеру и другие восточно- и центрально европейские страны. Это, в свою очередь, приведет к углублению раскола между Западной и Восточной Европой.

Украинские представители власти должны понимать, что уже к середине весны, когда Виктор Обран с новой энергией возьмется за реализацию внешней политики Венгрии, у Украины возникнут дополнительные проблемы, отмечают эксперты. Это означает, что не прекратится практика, которую Будапешт применяет в отношении Киева, например, блокировка международных проектов, которые связаны с Киевом — заседание комиссии Украина-НАТО. Будут активизированы требования Будапешта к Киеву по защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Эксперты пресс-конференции:

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно- аналитического Центра "Развитие Украины"

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Николай Спиридонов, политический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 12 апреля в 13.00

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