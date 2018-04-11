Эксперт о жесточайшей конкуренции на рынке новостроек в Киеве

"2017 год по известным причинам показал нам бум ввода в эксплуатацию новостроек. Понятно, что, кроме рыночных факторов, сыграли роль изменения законодательства в плане разрешительной документации на начало и окончание строительных работ. (…) Конкуренция — просто жесточайшая", — заявил Бразас в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Ранее сообщалось, что за 2017 год в Киеве резко упали продажи жилой недвижимости. За минувший год в столице было продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 — на вторичном. Для сравнения: в 2016-м было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.