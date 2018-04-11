наверх
11.04.201817:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Видео

    Эксперт рассказал, откуда в Киеве берутся квартиры по 50 тысяч гривен

    (обновлено: )14910
    Незаконные операции оценщиков недвижимости и отсутствия контроля за их действиями приводят к миллиардным потерям государственного бюджета ежегодно, считает президент Украинского общества оценщиков Владимир Шалаев.
    РИА Новости Украина

    Неконтролируемый процесс оценки недвижимости приводит к занижению стоимости квартир, что позволяет продавать объекты в Киеве по нереальной стоимости в 50 тысяч гривен, заявил президент Украинского общества оценщиков Владимир Шалаев.

    "В прошлом году в Киеве было отчуждено квартир по цене менее 50 тысяч гривен — около тысячи таких операций. Ситуация (с оценкой недвижимости — ред.) полностью вышла из-под контроля. Все аферы, которые прошли и продолжаются по стране, позволяют себе только десяток компаний. Государство за год теряет 2-3 миллиарда гривен", — заявил Шалаев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Ранее сообщалось, что за 2017 года в Киеве резко упали продажи жилой недвижимости. За минувший год в столице было продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 — на вторичном. Для сравнения: в 2016-м было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.

    Смотрите также: Неподкупная Супрун. Как главе Минздрава предлагали взятку квартирой

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Boeing E-4
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Рубли
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство