Эксперт рассказал, откуда в Киеве берутся квартиры по 50 тысяч гривен

Неконтролируемый процесс оценки недвижимости приводит к занижению стоимости квартир, что позволяет продавать объекты в Киеве по нереальной стоимости в 50 тысяч гривен, заявил президент Украинского общества оценщиков Владимир Шалаев.

"В прошлом году в Киеве было отчуждено квартир по цене менее 50 тысяч гривен — около тысячи таких операций. Ситуация (с оценкой недвижимости — ред.) полностью вышла из-под контроля. Все аферы, которые прошли и продолжаются по стране, позволяют себе только десяток компаний. Государство за год теряет 2-3 миллиарда гривен", — заявил Шалаев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Ранее сообщалось, что за 2017 года в Киеве резко упали продажи жилой недвижимости. За минувший год в столице было продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 — на вторичном. Для сравнения: в 2016-м было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.

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