Пресс-конференция: проблемы и перспективы рынков недвижимости и земли в Украине. Онлайн

В среду, 11 апреля, в 11.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины на тему "Проблемы и перспективы рынков недвижимости и земли в Украине".

Пресс-конференция АСНУ посвящена всестороннему анализу потенциала развития рынка недвижимости, существующих проблем в отрасли. Будут озвучены вопросы оценки недвижимости, представлен аналитический обзор рынка и прогнозы, основанные на статистических данных. На обсуждение также вынесены проблемы рынка земли.

Эксперты рассмотрят вопросы, связанные со сложностями ведения бизнеса, внутренними законодательными особенностями и влиянием внешнеполитических факторов на работу с недвижимостью в Украине.

Эксперты пресс-конференции:

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины

Эдуард Бразас, глава комитета информационных технологий АСНУ

Андрей Кошиль, президент ассоциации "Земельный союз Украины"

Владимир Шалаев, президент Украинского общества оценщиков

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 11 апреля в 11.00

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