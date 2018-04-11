наверх
11.04.201811:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Видео

    Пресс-конференция: проблемы и перспективы рынков недвижимости и земли в Украине. Онлайн

    (обновлено: )240
    В среду, 11 апреля, в 11.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины на тему "Проблемы и перспективы рынков недвижимости и земли в Украине".
    РИА Новости Украина/Youtube

    В среду, 11 апреля, в 11.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины на тему "Проблемы и перспективы рынков недвижимости и земли в Украине".

    Пресс-конференция АСНУ посвящена всестороннему анализу потенциала развития рынка недвижимости, существующих проблем в отрасли. Будут озвучены вопросы оценки недвижимости, представлен аналитический обзор рынка и прогнозы, основанные на статистических данных. На обсуждение также вынесены проблемы рынка земли.

    Эксперты рассмотрят вопросы, связанные со сложностями ведения бизнеса, внутренними законодательными особенностями и влиянием внешнеполитических факторов на работу с недвижимостью в Украине.

    Эксперты пресс-конференции:

    Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины

    Эдуард Бразас, глава комитета информационных технологий АСНУ

    Андрей Кошиль, президент ассоциации "Земельный союз Украины"

    Владимир Шалаев, президент Украинского общества оценщиков

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 11 апреля в 11.00

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Флаг Сирии
      Сирия: в шаге от третьей мировой
      Денежные купюры и монеты России и Европейского Союза
      Санкции США против РФ: новая партия
      Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
      Порошенко в гостях у Меркель
      Глава Минздрава Ульяна Супрун
      "Медик" Супрун: смерть, как лекарство