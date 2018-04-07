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    Порошенко в обращении к украинцам: война закончится нашей победой

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (413)

    (обновлено: )14302
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в Донбассе закончится победой киевских властей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.
    Порошенко в поздравлении к украинцам: война закончится нашей победой
    скриншот видео

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в Донбассе закончится победой киевских властей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

    "Уверен, на нашей земле воцарится мир. Война закончится нашей победой, поскольку правда за нами", — заявил Порошенко.

    К записи приложено видео с соответствующим заявлением главы государства.

    "Война закончится нашей победой — у меня в этом нет никаких сомнений. Не только потому, что у нас лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы разрушили все сценарии (президента РФ Владимира) Путина о Новороссии, Малороссии, расколе страны и обо всем в этом духе, в том числе потому, что с нами правда. И в Страстную неделю могу сказать, что с нами Господь Бог и мы победим", — говорит Порошенко в своем заявлении.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.

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