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    Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии

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    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии (6)

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    Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека, 20 пострадали, шесть из них тяжело, сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде.
    "Россия Сегодня" / канал Ruptly в YouTube

    Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека, 20 пострадали, шесть из них тяжело, сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде, которого цитирует FAZ.

    Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на людей в кафе погибли трое и пострадали от 30 до 50.

    Около 15.27 (17.27 по Киеву) минивэн въехал в групп людей на уличной террасе кафе, заявил представитель полиции.

    По его данным, три человека погибли, еще 20 пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

    Предполагаемый нападавший покончил с собой, добавил Боде.

    Место происшествия в Мюнстере
    @thedaniel3009
    Смертельный наезд грузовика на толпу в Германии. Кадры с места ЧП

    "Говорить о теракте еще рано. Расследование продолжается", — заявил представитель полиции.

    Он также сообщил, что правоохранители изучают сообщения о том, что после наезда на людей из грузовика выпрыгнули два человека и скрылись.

    Говорить, что происшествие в Мюнстере является терактом, преждевременно, заявил Боде.

    "Говорить сейчас о теракте слишком рано. Следственные действия продолжаются", — сказал он.

    Боде добавил, что вопрос о расширении зоны перекрытия в Мюнстере будет решаться после того, как будет установлено, что за предмет обнаружен в наехавшем на людей грузовике.

    "В настоящее время мы эвакуировали зону вокруг места происшествия. Возможно, этот радиус будет расширен. Следственные действия идут, должно быть установлено, что за предмет обнаружен в грузовике", — заявил он.

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