"Динамо" всухую разгромило "Зарю". Все голы и лучшие моменты матча

Футболисты киевского "Динамо" со счетом 4:0 обыграли 7 апреля луганскую "Зарю" в стартовой встрече 26-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Мячи на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Никита Бурда (13-я минута), Беньямин Вербич (51), Артем Беседин (54) и Виктор Цыганков (88), сообщает "Укринформ".

На 68-й минуте французский форвард "Зари" Давид Фаупала не смог забить пенальти в ворота голкипера "Динамо" Дениса Бойко.

В параллельном поединке на "Арене Львов" лидер нынешнего первенства — "Шахтер" одолел ривненский "Верес" — 2:0. Голы: Тайсон (24), Давид Хочолава (78).

Ранее футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в матче второго этапа чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Беседин (47-я минута), Николай Шапаренко (65) и Виктор Цыганков (72). У "Мариуполя" дубль оформил Андрей Тотовицкий (28, 78).