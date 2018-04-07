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    "Динамо" всухую разгромило "Зарю". Все голы и лучшие моменты матча

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    Футболисты киевского "Динамо" со счетом 4:0 обыграли 7 апреля луганскую "Зарю" в стартовой встрече 26-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
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    Мариуполь vs Динамо. Все голы и лучшие моменты матча
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    "Мариуполь" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
    Футболисты киевского "Динамо" со счетом 4:0 обыграли 7 апреля луганскую "Зарю" в стартовой встрече 26-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

    Мячи на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Никита Бурда (13-я минута), Беньямин Вербич (51), Артем Беседин (54) и Виктор Цыганков (88), сообщает "Укринформ".

    На 68-й минуте французский форвард "Зари" Давид Фаупала не смог забить пенальти в ворота голкипера "Динамо" Дениса Бойко.

    В параллельном поединке на "Арене Львов" лидер нынешнего первенства — "Шахтер" одолел ривненский "Верес" — 2:0. Голы: Тайсон (24), Давид Хочолава (78).

    Ранее футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в матче второго этапа чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Беседин (47-я минута), Николай Шапаренко (65) и Виктор Цыганков (72). У "Мариуполя" дубль оформил Андрей Тотовицкий (28, 78).

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