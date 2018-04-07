Разбой по-киевски. Банда в балаклавах разгромила игорное заведение

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева на Виноградаре совершен погром игорного заведения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

На проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении "Золотая Подкова". Они угрожали бейсбольными битами и унесли с собой сейф с деньгами.

Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит нецензурную лексику.

Киев Оперативный На месте нападения на игорное заведение Киева

Кроме того также были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19, а также еще несколько на Левом берегу столицы. Нападающих также не задержали.

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