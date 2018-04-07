Разбой по-киевски. Банда в балаклавах разгромила игорное заведение

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева на Виноградаре совершен погром игорного заведения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
На проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении "Золотая Подкова". Они угрожали бейсбольными битами и унесли с собой сейф с деньгами.
Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции.
Видео с места происшествия можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит нецензурную лексику.
Кроме того также были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19, а также еще несколько на Левом берегу столицы. Нападающих также не задержали.
Ранее сообщалось, что в Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой.