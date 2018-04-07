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    Сталлоне в США открыл памятную доску у памятника Рокки

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    Всемирно известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне лично встретился со своими поклонниками на открытии мемориальной доски культовому персонажу Рокки.
    Голливудский актер Сильвестр Сталлоне
    @nonorganical

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне в пятницу принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки, сообщил мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни в своем микроблоге в Twitter.

    Этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходит действие фильма "Рокки". Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.

    ​"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне – ред.) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", — написал мэр, снабдив, публикацию фотографиями со Сталлоне.

    Ранее сообщалось, что голливудскую звезду Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании. Соответствующее заявление в полицию Санта-Моники подала предполагаемая жертва, имя которой не указывают. Отмечается, что инцидент произошел в офисе Сталлоне в 1990 году.

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