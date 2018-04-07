Сталлоне в США открыл памятную доску у памятника Рокки

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне в пятницу принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки, сообщил мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни в своем микроблоге в Twitter.

Этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходит действие фильма "Рокки". Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.

— FOX 29 (@FOX29philly) 6 апреля 2018 г.

​"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который вновь и вновь возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне – ред.) все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками у статуи Рокки сегодня", — написал мэр, снабдив, публикацию фотографиями со Сталлоне.

Ранее сообщалось, что голливудскую звезду Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании. Соответствующее заявление в полицию Санта-Моники подала предполагаемая жертва, имя которой не указывают. Отмечается, что инцидент произошел в офисе Сталлоне в 1990 году.