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    Вышел первый трейлер комедии с Роуэном Аткинсоном и украинской "девушкой Бонда"

    (обновлено: )5410
    Вышел первый трейлер комедийного экшна "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" с Роуэном Аткинсоном ("Мистер Бин") и Ольгой Куриленко ("Квант милосердия") в главных ролях. Ролик опубликован на YouTube-канале студии Universal.
    Видеоканал B&H Film Distribution Company на Youtube

    Режиссером фильма стал Дэвид Керр. Картина является третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона — гения проколов и злоключений, а также мастера неудобных ситуаций Джонни Инглиша.

    По сюжету, хакеры взламывают базу данных британской разведки и вычисляют имена всех агентов. Джонни Инглиш оказывается последней надеждой Великобритании, именно ему поручается найти хакера и заказчика кибератаки.

    Напомним, первая часть "Агент Джонни Инглиш" вышла в 2003 году, а ее продолжение "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка" в 2011 году. Новый фильм "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" выйдет в украинский прокат 8 ноября этого года.

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