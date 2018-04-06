Вышел первый трейлер комедии с Роуэном Аткинсоном и украинской "девушкой Бонда"

Режиссером фильма стал Дэвид Керр. Картина является третьей частью франшизы о приключениях британского шпиона — гения проколов и злоключений, а также мастера неудобных ситуаций Джонни Инглиша.

По сюжету, хакеры взламывают базу данных британской разведки и вычисляют имена всех агентов. Джонни Инглиш оказывается последней надеждой Великобритании, именно ему поручается найти хакера и заказчика кибератаки.

Напомним, первая часть "Агент Джонни Инглиш" вышла в 2003 году, а ее продолжение "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка" в 2011 году. Новый фильм "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" выйдет в украинский прокат 8 ноября этого года.