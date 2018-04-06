"Шашлык, видимо, маринуют". Появились кадры пустой Рады

"Страстная пятница в ВР. 11-30. И нельзя сказать, что у нас сегодня аншлаг и страсти", — подписал Береза видео.
Тарас Загородний в комментариях написал: "День смирения. Смиритесь".
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А Светлана Пикуш предположила, что "шашлык, видимо, все маринуют".
Нюша Мухина допустила, что народные избранники "еще от католической Пасхи не просохли".
В свою очередь Анна Удовиченко написала: "Когда же эта прогульня закончится?".
Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка. Инфографика