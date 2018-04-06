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    "Шашлык, видимо, маринуют". Появились кадры пустой Рады

    (обновлено: )19930
    Народный депутат Борислав Береза выложил на своей странице в Facebook кадры из сессионного зала, на которых видно, что на рабочих местах присутствуют всего несколько десятков парламентариев.
    facebook.com/borislav.bereza

    "Страстная пятница в ВР. 11-30. И нельзя сказать, что у нас сегодня аншлаг и страсти", — подписал Береза видео.

    VIII Всеукраинский фестиваль писанок на Софийской площади в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Тарас Загородний в комментариях написал: "День смирения. Смиритесь".

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    А Светлана Пикуш предположила, что "шашлык, видимо, все маринуют".

    Нюша Мухина допустила, что народные избранники "еще от католической Пасхи не просохли".

    В свою очередь Анна Удовиченко написала: "Когда же эта прогульня закончится?".

    РИА Новости Украина
    Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзинка. Инфографика

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