В Харькове на взятке в 150 тыс грн поймали подполковника полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники 10 тысяч долларов США. В такую ​​сумму полицейский оценил неоткрытия уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении вуза при получении части взятки в размере ста пятидесяти тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подполковнику подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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