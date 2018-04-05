Природа и кухня. Появились новые туристические проморолики Украины

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В сети появились два промо видеоролики, посвященные туристическому потенциалу Украины. Их опубликовало Министерство экономического развития и торговли Украины на своей странице в Facebook.

Первое видео посвящено природным заповедникам и экологическому туризму, а второе — гастрономии.

"Экотуризм — безумно популярный в мире. Многие приобщают себя к этому современному движению. Но, как говорим мы в Минэкономразвития, кто не путешествовал по украинским зонами, на самом деле, не знает, что это такое. Уникальные природные богатства, живописные реки, густые тысячелетние леса и могучие горы — лишь часть всего того, что мы можем показать. Для этого мы создали видео "Ukraine open for tourism", чтобы ближе познакомить украинцев и наших потенциальных гостей с тем, чем богата наша страна ", — говорится в описании к первому видео.

Второй ролик демонстрирует процесс приготовления и подачи самых популярных блюд украинской кухни, например борщ, котлета по-киевски.

"Вареники, борщ или, может, что-то из фьюжн? Украинская кухня — богатая традициями, но в то же время не отстает от мировых трендов: рестораны высокой кухни, фестивали уличной еды и многое другое. Украинские блюда вместе с традиционным гостеприимством и умением принимать гостей — настоящая туристическая "фишка". Поэтому бельгийские вафли и баварские сосиски, берегитесь! ", — "вкусно" рассказывает МЭРТ.

В министерстве отметили, что видео будут демонстрироваться в местах, где часто бывают туристы или просто собирается большое количество людей, например аэропорты, поезда Интерсити и другие публичные места.