В Одессе сыграли первую в Украине свадьбу на борту самолета

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КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Одессе работники ЗАГС впервые в Украине оформили брак на борту самолета на высоте 800 метров.

Молодожены Мария Попович и Алексей Потравко арендовали самолет Ан-2, на борту которого и состоялась официальная церемония регистрации брака.

"Вначале я была шокирована предложением отправиться на аэродром, чтобы расписать молодоженов. Конечно, сейчас мы работаем в самых разных местах и заведениях, запросы бывают разные, до этого случая я могу припомнить лишь заключение брака в воздушном шаре, но брак в самолете — такого не было никогда", — рассказала "Думской" регистратор Суворовского ЗАГСа Одессы Анна Колесник.

Оказалось, что невеста Мария Попович семь лет проработала пресс-секретарем международного аэропорта "Одесса" и всегда хотела выйти замуж не так, как все.

"В октябре прошлого года у нас с Алексеем возникла почти безумная идея зарегистрироваться в небе, — рассказывает Мария. — К сожалению, в обычном авиарейсе этого сделать невозможно, поэтому пришлось реализовать мечту таким вот способом. Через друзей мы нашли летчика, который, подумав, сразу сказал, что в принципе это возможно. И вот, переждав зиму, наша мечта сбылась", — поделилась девушка.

Фото dumskaya.net Одесские молодожены сыграли свадьбу на борту самолета

В небе пилоты сделали Марии и Алексею подарок: во время церемонии в небо поднялся еще один борт одесского аэроклуба и в качестве праздничного эскорта, крылом к крылу, сопровождал свадебный самолет.

Напомним, в декабре 2017 года первая свадьба состоялась в киевском международном аэропорту "Борисполь". Молодожены Максим и Юлия провели церемонию бракосочетания в зале отлетов, после чего молодоженов ждала праздничная фотосессия на аэродроме вместе с самолетами.

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