Священника Московской епархии, спевшего "Мурку", выслали в Тирасполь

Патриарх Кирилл потребовал от священника, который исполнил "Мурку" в трапезной одного из московских храмов, покинуть пределы Московской епархии, сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков.

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"О ролике, в котором священник… исполнял песню "Мурка" в трапезной одного из московских храмов, доложено святейшему патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея", — написал Волков в Facebook.

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Ранее в сети появился видеоролик (см. выше), на котором священник исполняет "Мурку" во время трапезы. Как уточнил Волков, священник, исполнивший "блатной" хит — архимандрит Венедикт (Цирковый).