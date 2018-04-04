В Бердянске третий день не могут поднять бензовоз, слетевший с дороги

Видео Владимир Головатый

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Бердянске (Запорожская область) третий день продолжает спасательная операция по подъему бензовоза, который попал в ДТП и слетел с трассы.

Смотрите также: Появилось видео, как албанцы сделали платную дорогу бесплатной

Авария произошла 2 апреля около 6 часов утра на трассе Бердянск — Запорожье. Бензовоз DAF с полной цистерной топлива перевернулся в кювет при въезде в курортный город со стороны села Азовское.

Интернет-издание z-city сообщает, что топливо из бензовоза удалось оперативно откачать. Однако вытащить огромную машину не получилось, несмотря на несколько попыток. На место ЧП пригнан кран, который пытается поставить грузовик на колеса.

Смотрите также: В Черновцах загорелся троллейбус с пассажирами