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    В Бердянске третий день не могут поднять бензовоз, слетевший с дороги

    (обновлено: )14310
    В Запорожской области спасатели третий день бьются над бензовозом, который улетел в кювет с междугородней трассы. Уже предпринято несколько попыток поставить огромный автомобиль на колеса.
    Видео Владимир Головатый

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Бердянске (Запорожская область) третий день продолжает спасательная операция по подъему бензовоза, который попал в ДТП и слетел с трассы.

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    Авария произошла 2 апреля около 6 часов утра на трассе Бердянск — Запорожье. Бензовоз DAF с полной цистерной топлива перевернулся в кювет при въезде в курортный город со стороны села Азовское.

    Интернет-издание z-city сообщает, что топливо из бензовоза удалось оперативно откачать. Однако вытащить огромную машину не получилось, несмотря на несколько попыток. На место ЧП пригнан кран, который пытается поставить грузовик на колеса.

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