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04.04.201810:47
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    Появилось видео, как албанцы сделали платную дорогу бесплатной

    (обновлено: )253
    В Албании бушуют протесты из-за установления платы за пользование дорогой, которая соединяет страну с Косовом. К протестам и акциям гражданского неповиновения призвала оппозиция, которая требует отставки правительства Эди Рамы.
    Ruptly

    Как сообщает Balkan Insight, протесты начались после того, как правительство начало вводить плату в размере от 2,5 до 22 евро за пользование дорогой, соединяющей страну с Косовом. В субботу несколько тысяч человек в знак протеста перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицией.

    Премьер-министр Албании Эди Рама сначала реагировал на протесты угрозами, а позже пообещал скидки для постоянных пользователей дороги, однако для албанцев его обещания выглядят неубедительными.

    Участники протестов утверждают, что плата за дорогу фактически изолирует их, поскольку они не в состоянии платить 5 евро за небольшие автомобили, а эффективной альтернативной дороги нет.

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