Появилось видео, как албанцы сделали платную дорогу бесплатной

Как сообщает Balkan Insight, протесты начались после того, как правительство начало вводить плату в размере от 2,5 до 22 евро за пользование дорогой, соединяющей страну с Косовом. В субботу несколько тысяч человек в знак протеста перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицией.

Премьер-министр Албании Эди Рама сначала реагировал на протесты угрозами, а позже пообещал скидки для постоянных пользователей дороги, однако для албанцев его обещания выглядят неубедительными.

Участники протестов утверждают, что плата за дорогу фактически изолирует их, поскольку они не в состоянии платить 5 евро за небольшие автомобили, а эффективной альтернативной дороги нет.

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