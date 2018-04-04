Дороги Украины. Сколько еще денег нужно "закатать в асфальт" - онлайн-трансляция

В среду, 4 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Дороги Украины. Сколько еще денег нужно "закатать в асфальт".

Работы по ремонту дорог в этом году будут самыми масштабными за всю историю независимости, — об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Кабмин утвердил программу развития автодорог на 2018-2022 годы. На финансирование ремонта и развитие автомобильных дорог направят почти 300 млрд гривен. Восстановление дорог будет происходить по трем направлениям: ремонт дорог, контроль качества (некачественный прошлогодний ремонт исполнители будут переделывать за собственные средства), а также весовой контроль. Также предусмотрено отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей — выделено более 14 млрд гривен. В коммунальной компании "Киевавтодор" отмечают, что только в столице почти 90% улично-дорожной сети требует срочного ремонта: дороги Киева основательно разрушены из-за неконтролируемого движения тяжеловесного транспорта, резких и частых переходов температуры воздуха через нулевую отметку, а также превышения сроков выполнения капитального ремонта (некоторые участки последние 30 лет не ремонтировались).

В 2018 году на дороги будет выделено больше средств, чем в 2017, но их все равно недостаточно, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее состояние, отмечают эксперты. С января начал работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит госфинансирование в размере 33 миллиардов гривен. Также с января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров автодорог. Остальные 120 тысяч километров будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. Таким образом, по словам глава Мининфраструктуры Владимира Омеляна, теперь каждый имеет право требовать от местных властей качественных дорог.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Кава, советник главы госагентства "Укравтодор", заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 гг,

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Андрей Задерейко, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы

Андрей Мартенс, эксперт автодорожной отрасли

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 04 апреля в 13.00

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