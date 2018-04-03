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    Протест в Париже перерос в погромы и столкновения

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    В Париже стартовала демонстрация железнодорожников, выступающих против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF. Постепенно протест перерос в беспорядки.
    facebook.com/sputnik.france

    В самом начале колонны обособленно шла группа людей в масках. Молодые люди, одетые в черное и с масками на лице, начали крушить витрины магазинов и офисов по пути движения колонны, бросать бутылки в полицейских, переворачивать урны. Полиция применила против погромщиков дубинки.

    Массовый страйк во Франции
    REUTERS Charles Platiau
    Во Франции железнодорожники устроили массовую забастовку

    Как минимум один человек пострадал в ходе беспорядков, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. В толпе продолжают жечь файеры и взрывать петарды.

    По ходу движения колонны были закрыты магазины, офисы банков. Посетителей одного из супермаркетов в целях безопасности заперли внутри здания.

    Акция протеста железнодорожников, прошедшая неделю назад, также сопровождалась погромами. Тогда полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы.

    Реформа железнодорожной компании, являющейся монополистом во Франции, предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который даёт ряд льгот. Некоторые железнодорожники опасались, что реформа SNCF может привести к её приватизации. Однако во французском правительстве опровергают такой план. 

    Ожидается, что забастовка может продлиться почти три месяца — до 28 июня. Если не удастся достичь согласия с правительством, работники железных дорог намерены бастовать каждую неделю в режиме два дня через три, в общей сложности — 36 дней.

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