В Бразилии мужчина "спас Христа" во время библейского спектакля

Видео João Paulo Lima

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Бразилии в городе Нова-Артс мужчина сорвал постановку драмы на библейский сюжет, решив силой спасти "Христа" от распятия, сообщает The Independent.

Мероприятие проходило в конце Страстной недели перед католической Пасхой, которую христиане западного обряда в 2018 году отмечали 1 апреля.

Во время "распятия" Христа на сцену ворвался неизвестный мужчина и напал на "легионера", который должен был "пронзить" распятого копьем. Зритель ударил актера мотоциклетным шлемом по голове.

По словам очевидцев, пробираясь сквозь толпу, мужчина кричал, что "не даст Иисусу умереть". Есть информация, что нападавший страдает от проблем с психикой и употребляет наркотики.

От серьезных травм "легионера" спас шлем, который смягчил удар и позволил актеру обойтись без травм.

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