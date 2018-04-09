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    Архив рубрики Видео

    В сети появилось подробное видео, как сухогруз снес особняк в Босфоре. Видео
    Следовавший в Украину сухогруз врезался в особняк, проходя через Босфор 
    05:08 09.04.2018
    17
    Очевидцы сняли момент, как сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк. Инцидент произошел в районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула.
    В Колумбии прохожие спасли белку, сделав ей непрямой массаж сердца. Видео
    В Колумбии прохожие реанимировали белку после мощного удара тока 
    03:23 09.04.2018
    79
    Видео спасения белки жителями колумбийского города Картахена попало в сеть. Грызун перед наступлением клинической смерти получил мощный удар током на высоковольтной линии.
    Гонщик Феррари Райкконен сломал ногу механику на неудачном пит-стопе. Видео
    Гонщик "Феррари" Райкконен сломал ногу механику на неудачном пит-стопе 
    00:34 09.04.2018
    177
    Команда "Формулы-1" "Феррари" наказана денежным штрафом в 50 тысяч евро за инцидент с участием гонщика Кими Райкконена, который сбил механика во время пит-стопа на Гран-при Бахрейна, сообщается в пресс-релизе Международной автомобильной федерации (FIA).
    Аваков передал привет Порошенко в связи с делом о рюкзаках - Рудяков. Видео
    Политолог о "приветах" Авакова для Порошенко перед президентскими выборами 
    23:33 08.04.2018
    269
    По мнению директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, заявления главы МВД Арсена Авакова демаршевого характера были фактически лично адресованы Петру Алексеевичу Порошенко.
    Видео попытки вывезти в Крым экипаж Норд
    Ситуация с "Норд". Появилось видео попытки вывоза экипажа в Крым 
    22:56 08.04.2018
    448
    В сети появилась видеозапись разговора украинских пограничников с российскими дипломатами, когда последние пытались вывезти из Украины в Крым команду судна Норд.
    Вокруг Николаева пылают пожары
    Появилось видео, как вокруг Николаева пылают пожары 
    21:19 08.04.2018
    519
    В воскресенье, 8 апреля, вокруг Николаева продолжались начавшиеся в субботу пожары на зарослях камыша в реках Ингул и Южный Буг.
    ДТП в Крыму
    Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Крыму 
    18:40 08.04.2018
    677
    В воскресенье под Армянском в Крыму на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск.
    Порошенко и Гройсман на видео поздравили украинцев с Пасхой. Видео
    Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Пасхой 
    08:39 08.04.2018
    1055
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником Воскресения Христова – Пасхой, опубликовав поздравительные видеообращения.
    Бортник: Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор. Видео
    Силовики понимают, что власть будет меняться - эксперт 
    06:21 08.04.2018
    5821
    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прогнозирует, что "дело Бубенчика" даст дополнительные аргументы защите в "деле Януковича" и "деле беркутов".
    Как менялись идеалы женской красоты в различные эпохи. Видео
    Как менялись идеалы женской красоты в различные эпохи 
    03:17 08.04.2018
    2070
    Идеалы женской красоты существовали во все времена. То, что считалось красотой в древности в наше время считают патологией, а современных женщин не пустили бы в Средневековье и на порог дома.
    В Нью-Йорке загорелась Trump Tower. Видео
    В Нью-Йорке загорелась Trump Tower 
    02:01 08.04.2018
    456
    Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о пожаре в небоскребе Trump Tower. Подробностей происшествия не приводится. У подножия здания собрались множество телеканалов, ведущих прямую трансляцию.
    Пасхальное богослужение в Украине. Видео
    Пасхальное богослужение в Киеве 
    23:07 07.04.2018
    927
    В субботу, 7 апреля, в Украине началось пасхальное богослужение. В настоящее время богослужения проходят во Владимирском соборе и в Киево-Печерской лавре.
    Порошенко в поздравлении к украинцам: война закончится нашей победой
    Порошенко в обращении к украинцам: война закончится нашей победой 
    21:14 07.04.2018
    1217
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что война в Донбассе закончится победой киевских властей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.
    Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии
    Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии 
    20:26 07.04.2018
    1364
    Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека, 20 пострадали, шесть из них тяжело, сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде.
    Прорыв плотины на Первомайской ГЭС
    Опубликовано видео прорыва плотины на ГЭС в Николаевской области 
    19:14 07.04.2018
    6484
    На Первомайской ГЭС в Николаевской области прорвало плотину, в результате чего уровень воды значительно поднялся. ЧП произошло в конце марта, однако видео происшествия появилось только сейчас.
    Динамо всухую разгромило луганскую Зарю
    "Динамо" всухую разгромило "Зарю". Все голы и лучшие моменты матча 
    16:29 07.04.2018
    1507
    Футболисты киевского "Динамо" одержали крупную победу над луганской "Зарей" в матче плей-офф чемпионата Украины. Встреча, состоявшаяся в субботу в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
    Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме
    В ожидании чуда. Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме 
    15:43 07.04.2018
    643
    Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих.
    На месте нападения на игорное заведение Киева
    Разбой по-киевски. Банда в балаклавах разгромила игорное заведение 
    11:23 07.04.2018
    642
    Банда злоумышленников из 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде с помощью угроз битами украла сейф с деньгами и скрылась от полиции.
    Эксперт о том, почему власти боятся уволить Холодницкого 
    10:56 07.04.2018
    868
    Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что украинцам показали кино от НАБУ и все увидели порку наших антикоррупционеров в парламенте.
    Голливудский актер Сильвестр Сталлоне
    Сталлоне в США открыл памятную доску у памятника Рокки 
    07:23 07.04.2018
    268
    Всемирно известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне лично встретился со своими поклонниками на открытии мемориальной доски культовому персонажу Рокки.
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