Архив рубрики Видео

Команда "Формулы-1" "Феррари" наказана денежным штрафом в 50 тысяч евро за инцидент с участием гонщика Кими Райкконена, который сбил механика во время пит-стопа на Гран-при Бахрейна, сообщается в пресс-релизе Международной автомобильной федерации (FIA).
По мнению директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, заявления главы МВД Арсена Авакова демаршевого характера были фактически лично адресованы Петру Алексеевичу Порошенко.
Футболисты киевского "Динамо" одержали крупную победу над луганской "Зарей" в матче плей-офф чемпионата Украины. Встреча, состоявшаяся в субботу в Киеве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.