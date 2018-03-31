ООН призывает расследовать жестокий конфликт в Секторе Газа

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен столкновениями в секторе Газа между палестинцами, участвовавшими в Великом марше возвращения, и силами безопасности Израиля, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек и большому числу раненых", — заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь призывает к независимому и открытому расследованию этих инцидентов", — добавил он.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около 1 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

Ситуацию в Газе в пятницу вечером обсудил Совет безопасности ООН. По инициативе Кувейта (непостоянный член совета) дипломаты собрались на закрытые консультации к 18.30 (00.30 по Киеву). Однако встреча в таком формате так и не началась. Через час дипломаты сообщили, что встреча пройдет в открытом формате. Заседание началось около 20.00 (02.00 по Киеву).

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в делегации одной из западных стран, члены совета не смогли прийти к согласию по формулировкам для прессы, которые председатель СБ зачитает журналистам по итогам консультаций. Основные расхождения позиций произошли между Кувейтом и США. Не согласовав возможный документ, созвавшая консультации делегация Кувейта приняла решение провести открытое заседание.

По окончании встречи постпред Кувейта при ООН сообщил журналистам, что Совбез может позже согласовать заявление для прессы по событиям в Газе.