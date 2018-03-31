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    Африка раскалывается надвое. Эфиопия и Сомали могут стать островами

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    Восточно-Африканский разлом, образовавший рифтовую долину, простирается на 3000 км и разделяет африканскую плиту на две неравные части. Длинная и глубокая трещина на юго-западе Кении привела к разрушению части шоссе.
    Канал на Youtube BBC Africa

    Крупная трещина в земле, появившаяся на юго-западе Кении, привела к разрушению части шоссе Найроби — Нарок. Многокилометровый разлом сопровождался сейсмической активностью в районе, сообщает "Моя планета" со ссылкой на BBC Africa.

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    Восточно-Африканский разлом, образовавший рифтовую долину, простирается на 3000 км и разделяет африканскую плиту на две неравные части, сомалийскую и нубийскую плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 6–7 мм в год. Большую часть времени рифтовая деятельность незаметна, однако постепенно она приводит к землетрясениям, новым трещинам и разломам, как это произошло в Кении.

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    138 млн лет назад в результате такого же континентального разлома появился Атлантический океан. Тогда Африка и Южная Америка отделились друг от друга — до сих пор можно наблюдать совпадение их береговых линий. Подобное может произойти в Африканской рифтовой долине, тогда океан заполнит разлом, а часть Африканского континента, включающая Эфиопию и Сомали, превратится в большой остров.

    ​Африканская рифтовая долина уникальна тем, что позволяет ученым наблюдать различные этапы континентального разлома. На юге разлом довольно молод и увеличивается со скоростью 2,5–5 см в год, тогда как на севере вся долина покрыта вулканическими породами, что говорит о полном истончении литосферы.

    На днях сообщалось, что в Кении умер единственный в мире самец белого носорога

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