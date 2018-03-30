Появился клип "Океана Эльзы" на новую песню

"Весна всегда приходит неожиданно", — говорится в описании к видео на странице группы в Facebook.

Смотрите также: Украинская поп-звезда покорила сеть естественной красотой

Поклонники группы разместили множество комментариев:

В частности, Елена Креминская пишет: "Каждая песня — шедевр, и эта также! Моя дочь выросла на этих песнях, и что очень порадовало, так это то, что когда в школе на английском дали задание написать сочинение на тему "Моя любимая музыкальная группа", она выбрала именно "Океан Эльзы".

"Телепортация чувств доказана! Парам!" — отмечает Надежда Арбузова.