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    Появился клип "Океана Эльзы" на новую песню

    (обновлено: )10802
    На Youtube-канале украинской рок-группы "Океан Эльзы" выложен клип на новую песню "Без тебе" ("Без тебя"). Ролик снят в США, в нем лидер группы Вячеслав Вакарчук ездит на автомобиле по американской глубинке и встречает множество пар близнецов.
    Океан Ельзи/Youtube

    "Весна всегда приходит неожиданно", — говорится в описании к видео на странице группы в Facebook.

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    Поклонники группы разместили множество комментариев:

    В частности, Елена Креминская пишет: "Каждая песня — шедевр, и эта также! Моя дочь выросла на этих песнях, и что очень порадовало, так это то, что когда в школе на английском дали задание написать сочинение на тему "Моя любимая музыкальная группа", она выбрала именно "Океан Эльзы".

    "Телепортация чувств доказана! Парам!" — отмечает Надежда Арбузова.

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