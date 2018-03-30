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    Суровый Казахстан. Взрыв на реке повредил несколько многоэтажных домов

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    По словам местных жителей, ЧП произошло из-за того, что устроившее взрыв учреждение не рассчитало количество взрывчатки. Gосле взрыва как минимум три человека, включая одного ребенка, обратились за помощью к медикам.
    Канал на Youtube TengrinewsTV

    В четверг, 29 марта в результате взрывных работ на реке Иртыш в городе Семей (Казахстан) в зданиях на набережной выбило стекла, сообщает TJournal.

    По словам местных жителей, ЧП произошло из-за того, что устроившее взрыв учреждение не рассчитало количество взрывчатки. Ударной волной выбило "все окна".

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    Также как минимум в трех девятиэтажных и одном пятиэтажном доме "вылетели рамы". После взрыва как минимум три человека, включая одного ребенка, обратились за помощью к медикам.

    По данным местных СМИ, серьезных последствий удалось избежать, поскольку многие из жителей были на работе.

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