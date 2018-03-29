У бывшего военного изъяли пистолеты, автомат и пулемет под Одессой

"Работниками департамента уголовного розыска совместно с оперативниками управления уголовного розыска Одесской области и представителями военной прокуратуры выявлен факт незаконного хранения оружия бывшим военнослужащим", — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранители изъяли из гаража мужчины револьверы, пистолеты, снайперскую винтовку, автомат Калашникова, ручной пулемет Калашникова, две термические гранаты и почти 1,5 тысячи патронов различного калибра.

Действия злоумышленника квалифицируют по статье "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Ранее правоохранители изъяли пулемет, автомат и боеприпасы во время обысков по делу о похищении человека в Одессе.