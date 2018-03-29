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    У бывшего военного изъяли пистолеты, автомат и пулемет под Одессой

    (обновлено: )6410
    Полицейские и представители прокуратуры обнаружили арсенал в гараже у бывшего военнослужащего в Черноморске Одесской области, сообщила в четверг пресс-служба областной полиции.
    ГУ НП в Одесской области/Youtube

    "Работниками департамента уголовного розыска совместно с оперативниками управления уголовного розыска Одесской области и представителями военной прокуратуры выявлен факт незаконного хранения оружия бывшим военнослужащим", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Из Тернополя. Он ее по лицу, она его ножом в сердце - кровавая бытовуха

    Правоохранители изъяли из гаража мужчины револьверы, пистолеты, снайперскую винтовку, автомат Калашникова, ручной пулемет Калашникова, две термические гранаты и почти 1,5 тысячи патронов различного калибра.

    Действия злоумышленника квалифицируют по статье "незаконное обращение с оружием и боевыми припасами".

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Ранее правоохранители изъяли пулемет, автомат и боеприпасы во время обысков по делу о похищении человека в Одессе.

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