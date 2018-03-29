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    Советник Порошенко расширил свой тезис о врагах - критиках власти

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    По словам Юрия Бирюкова, те граждане, которые радуются проблемам в Украине, являются ее врагами. При этом он отметил,Э что и сам порой критикует власть.
    Канал на Youtube ZIK

    Люди, которые радуются по поводу того, что в Украине есть определенные проблемы, они враги нашей страны, повторил свой недавний тезис, вызвавший горячую дискуссию в обществе, советник президента Юрий Бирюков. 

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    Бирюков ранее написал в своем Facebook, что "в нашей стране остается толпа идиотов, которые искренне кричат ​​об измене и обвиняют во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя страну-соседку, это не просто зрадофилы, а враги".

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    "То, что я написал, я то и имел в виду. Я думаю и продолжаю так думать, что люди, которые не только критикуют власть, а которые радуются по поводу того, что в стране есть определенные проблемы, они враги нашей страны. Вот россияне радуются, что у нас проблемы, они наши враги. Но и жители Украины, которые радуются, еще и радостно кричат ​​о различных проблемах нашей страны, при этом не давая ни анализа и информации, которые даже не пытаются убедиться в том, что такая информация вообще существует, но они радостно кричат, что нашли очередную проблему. Да, я считаю этих людей врагами страны", — заявил советник Петра Порошенко в эфире телеканала ZIK.

    В то же время Бирюков отметил, что не считает врагами страны тех людей, которые критикуют власть.

    "Ведь я сам часто критикую власть. Но народные депутаты разных фракций — это также наша власть. А раньше, не имея и не обладая информацией, я страдал такой гадостью, что говорил про идиотов, которые находятся во власти", — добавил он.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что в работе СБУ в дальнейшем приоритетом будет контрразведывательная деятельность, которая будет усилена на всей территории Украины.

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