Пресс-конференция: на продовольственном рынке царит фальсификат. Как поможет новый закон

В четверг, 29 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "На продовольственном рынке царит фальсификат. Как поможет новый закон".

Украинский рынок пищевой продукции переполнен фальсификатом, при этом надлежащего контроля за качеством продуктов питания до сих порт нет. Например, сливочное масло — это от 50 до 70% фальсификат, утверждают эксперты "Союза потребителей Украины". Также специалисты констатируют отсутствие у государства стратегии развития потребительского сектора. Если бы государство имело четкую позицию и говорило: наша цель — это высокое качество, товары без ГМО, то тогда можно было бы говорить о борьбе за качество продуктов. Украина пришла к тому, что на внутреннем рынке сегодня никто не может гарантировать потребителю продукты нормального качества.

4 апреля вступает в силу Закон Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормов, побочные продуктов животного происхождения, здоровья и благополучия животных", который меняет подходы к государственному контролю. За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен. В случае выявления на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства.

По словам госчиновников, новый закон, с одной стороны, создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, а с другой — введет четкие и прозрачные процедуры проверок, минимизирует коррупционные риски и будет способствовать развитию честной конкуренции. Ключевыми новшествами нового закона называют риск-ориентированный подход к проверкам операторов рынка и внедрение Акта проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающее количество вопросов для проверки и будет публичным, что минимизирует коррупционные риски. Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей, например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

Эксперты пресс-конференции:

Мария Колесник, заместитель директора информационной компании "ПроАгро Груп"

Лариса Старикова, координатор аналитического центра Аграрного Союза Украины

Елена Куликова, член правления общественной организации "Споживча довіра", главный редактор журнала "Споживча довіра"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 29 марта в 13.00

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