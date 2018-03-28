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    В Киеве возле станции метро горит магазин

    (обновлено: )77311
    В Киеве рядом со станцией метрополитена "Левобережная" начался пожар, возгорание произошло в одном из магазинов, сообщают очевидцы в соцсетях.
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    Киевский метрополитен принял решение закрыть закрыл станцию ​​"Левобережная" из-за задымления. Поезда следуют без остановки.

    "Красная линия. Выявлено незначительное задымление на станции" Левобережная ". Станция закрыта на вход и выход. Поезда будут следовать мимо станции без остановки. Приносим извинения за временные неудобства!" — отмечается в сообщении метрополитена. 

    Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров и детсадов после пожара в российском Кемерово.

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