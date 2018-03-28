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    Супрун: флюорография - не лучший способ выявления туберкулеза

    (обновлено: )12012
    Минздрав проводит переговоры с врачами и экспертами о замене флюорографических обследований анкетированием. Об этом журналистам в кулуарах Кабмина заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Трансляцию общения и. о. министра вел телеканал "112 Украина".
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    "Мы сейчас общаемся с врачами и экспертами относительно новых протоколов и профилактики, ранней диагностики и лечения, чтобы они перешли на новую современную методологию. Флюорография — неэффективный способ выявления туберкулеза, поэтому мы шаг за шагом будем менять протоколы и менять требования", — сказала она.

    Супрун также рассказала о преимуществах анкетирования в качестве альтернативы флюорографическим обследованиям.

    "Сейчас наиболее распространенный способ, чтобы определить, какие пациенты находятся в группе высокого риска, — это анкетирование. Там есть вопросы, имеет ли пациент ВИЧ, был ли у пациента контакт с человеком с туберкулезом, есть ли кашель или температура без объяснения. Тогда мы можем определить, какие люди в группах высокого риска, и направить их на рентген легких. Делать флюорографию для всех — это не очень эффективный способ для выявления туберкулеза", — добавила и. о министра.

    Напомним, 30 января закон, который дает старт медицинской реформе, вступил в силу.

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